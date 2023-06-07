شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم الكورى My Lovely angel تجربة غيرت حياة رجل عاش وحيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرض الفيلم الكورى الاجتماعىMy Lovely angel غدا الأربعاء فى مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى.

فيلم My Lovely angel إنتاج 2021 وتدور أحداثه فى إطار درامى حول تجربة غيرت حياة رجل عاش وحيدًا طوال حياته، إذ يبدأ جاى شيك العيش مع طفل يعانى من إعاقة سمعية بصرية، حيث يغير كل منهما حياة الآخر ويحاول إيجاد طريقة للتواصل.

والفيلم من تأليف وإخراج سونغ مو كونتشانح وون لي، وبطولة جين جوو و جونج سيو يون و جانج هاي جين و كيم جونج جوو.

جدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، ويعرض الفيلم فى تمام الساعة 7 مساء.

ملح الجبل

يشار إلى أنه عرض فى مركز الثقافة السينمائية الأربعاء الماضى فيلم "ملح الجبل" للمخرج الراحل طارق الميرغني، ومن إنتاج المركز القومي للسينما وينتمي إلي نوعية الأفلام التسجيلية الطويلة ويتناول حياة العمال بإحدى القري في صعيد مصر وما يواجهونه من صعاب حتي يستخرجوا الملح من الجبل.

وكانت المونتيرة منار حسني أشارت في وقت سابق إلى البصمات المهمة التى وضعها المخرج الراحل طارق الميرغني بالسينما التسجيلية والروائية من خلال مشواره الفني الحافل.