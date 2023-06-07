شكرا لقرائتكم خبر عن سوما تستعد لتسجيل أغانى جديدة مع المنتج نصر محروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المطربة سوما فى دخول معسكر مغلق مع المنتج نصر محروس، وذلك بعد تعافيها وخروجها من حالة المرض التى استمرت معها فترة طويلة تخطت العامين، وهى الآن بصدد اختيار أغانى جديدة لتجهيزها وطرحها خلال الأيام المقبلة حتى تستعيد نشاطها مرة أخرى بعد توقف فترة طويلة.



سوما ونصر محروس

يذكر أن سوما مرت بظروف صحية صعبة خلال الفترة الماضية، وأخبرها الأطباء أنها لن تغنى مرة أخرى، لكن الله نجاها من مرحلة الخطر بعد إجراء العديد من العمليات الجراحية لكنها تخطت هذه المحنة.

جدير بالذكر أن المطربة سوما بدأت حياتها الفنية بالغناء مع المايستروا سليم سحاب منذ ان كانت طفلة وتدرجت معه حتى وصلت احدى المطربات اللاتى يعتمد عليهن سحاب فى الحفلات الكبرى ومن أهم محطاتها بالغناء أمام الرئيس السابق حسني مبارك ونالت استحسانه شخصياً. سمعها الملحن حسن أبو السعود أثناء غنائها في الأوبرا وفوراً حدد معاداً مع صديقه المنتج نصر محروس، فسمعها وبعد أسبوع واحد قاما بتوقيع عقد وأطلق عليها اسمها الفني سوما وصدر لها 3 ألبومات هى "عيب عليك و دة حبيبى و ندمانة " وشاركت فى بطولة فيلم واحد هو "أعز أصحاب".