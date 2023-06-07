شكرا لقرائتكم خبر عن 432 مليون دولار لفيلم كيانو ريفز John Wick: Chapter 4 حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم John Wick: Chapter 4 إلى 432 مليونا و161 ألف دولار، منذ طرحه فى 24 مارس الماضى، العمل من إنتاج شركة Lionsgate ووصلت مدة الفيلم إلى ساعتين و49 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات إلى 186 مليونًا و879 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكى، و245 مليونًا و282 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

فيلم John Wick: Chapter 4 لشركة لايونز جيت، الذى قام ببطولته ريفز باعتباره القاتل المتردد جون ويك، تجاوز كل التوقعات وعطلات نهاية الأسبوع الافتتاحية السابقة للفيلم المصنف "R"، منذ إطلاقه لأول مرة فى عام 2014 بفيلم جون ويك محققا 14 مليون دولار فى عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.

حقق الجزء الثانى عام 2017 إيرادات وصلت إلى 30.4 مليون دولار، وطرح الجزء الثالث عام 2019 محققا 56.8 مليون دولار.

وتدور أحداث الجزء الجديد حول محاولات قتل جون ويك بعد الفدية التى وضعت على رأسه، وبعد فقدانه ملاذه الأخير فى فندق Continental في مدينة نيويورك ومنعه من الدخول، وسرعان ما سيلجأ ويك إلى صوفيا التى تجسدها الممثلة هالى بيري، التى كانت تجمعها علاقة عاطفية بويك منذ زمن بعيد.