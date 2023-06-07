شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يحيى حفلا غنائيا الليلة فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان إيهاب توفيق حفلا غنائيا اليوم الأربعاء فى أحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه القديمة والجديدة.

آخر أعمال إيهاب توفيق

يذكر أن إيهاب توفيق طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "ليكي عندي"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، كما طرحها قبلها أغنية "البت الحلوة" وهي من كلمات وألحان وتوزيع محمد شفيق.

أغنية "ليكى عندى" هى الأغنية الثانية للفنان إيهاب توفيق فى أقل من شهر، حيث طرح مؤخرا أغنية "باشا"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، حيث يتماشى إيقاعها مع أجواء الصيف من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقى "باشا" تم تصويرها فى دبى، ومن إخراج عادل سرحان، وكلمات محمد شكرى وألحان بينو وتوزيع مانسى.

وأحيى إيهاب توفيق حفلاً غنائياً فى لبنان يوم 3 يونيو، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول العربية، وقدم خلالها إيهاب باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.