شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض: اختيار المكرمين يتم بعناية شديدة لكل من له تجربة مؤثرة فى المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد رياض، رئيس مهرجان المسرح المصرى عن حيثيات اختيار المكرمين فى المهرجان خلال ندوة له باليوم السابع قائلا : اختيار المكرمين فى المهرجان يتم بعناية شديدة لكل من له تجربة مؤثرة فى المسرح ويتم طرح أسماء كثيرة خلال اجتماعات اللجنة العليا ويتم التصويت عليها وتتم عملية الانتقاء بمنتهى الشفافية والاختيار يكون بأسس علمية منطقية.

وأشار رياض: هذه الدورة لن نكرم إلا الأحياء، لأن الإنسان يحتاج تكريمه وهو على قيد الحياة، لكن أيضا خصصنا ندوة لكل الفنانين الراحلين الذين أثروا المسرح المصرى والعربى بأعمالهم المميزة، وأتمنى تصوير كل الأعمال المسرحية والمركز القومي للمسرح يقوم بهذا الدور في توثيق كل ما أنتج من مسرح لأن ما يقدم على المسرح هو تراثنا وثقافتنا ولابد من الحفاظ عليه وتوثيقه للأجيال المقبلة.



جانب من الندوة



وليد يوسف ومحمد رياض في ندوة باليوم السابع



محمد رياض في ندوة باليوم السابع مع الكاتب وليد يوسف عضو اللجنة العليا

مهرجان المسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام ، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري ، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

وجدير بالذكر أن الفنان محمد رياض، من مواليد عام 1970 تخرج فى كلية العلوم جامعة القاهرة، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على درجة البكالوريوس، تم اختياره عضوًا باللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح في نسخته ال15 قدم أكثر من 150 عملاً فنيًا ما بين الدراما التلفزيونية والأعمال المسرحية والأفلام السينمائية حيث قدم في المسرح "الاخوة الأندال، البهلوانات، السلطان الحائر، حباك عوضين تامر، والحفلة التنكرية" وقدم للسينما "48 ساعة في اسرائيل، يوم الكرامة، حفل زفاف، الإمبراطورة، العشق والدم.