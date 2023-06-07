شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أيام وينتهى صناع فيلم "البعبع" من التصوير تمهيداً لطرحه فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشك المخرج حسين المنباوى على الانتهاء من تصوير فيلم "البعبع" بطولة النجم أمير كرارة، والمقرر طرحه بدور العرض فى موسم عيد الأضحى المقبل، حيث يتبقى لفريق العمل ما يقرب من 5 أيام وينتهى التصوير بشكل كامل، حيث صور المنباوى فى مناطق متفرقة فى القاهرة أبرزها إمبابة ومناطق أخرى، ومن المقرر أن يدخل الفيلم مراحل المونتاج خلال الأيام المقبلة تمهيداً لطرحه.

وكانت قد طرحت شركة شركة سينرجى فيلمز، البوستر الرسمى لفيلم "البعبع" بطولة النجم أمير كرارة والنجمة ياسمين صبرى، وذلك تمهيداً لطرحه فى دور عرض السينمات فى عيد الأضحى، وظهر على البوستر أغلب أبطال فريق العمل، وهم أمير كرارة وياسمين صبرى وباسم سمرة ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور.

وكانت شركة سينرجى فيلمز، طرحت برومو الفيلم وكذلك البوسترات الدعائية الخاصة لأبطال العمل، حيث تصدر كل بطل "بوستر" بمفرده، وتضمن برومو الفيلم مشاهد كوميدية وأكشن خلقت حالة من التشويق لدى الجمهور لمشاهدة الفيلم.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذى عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، اياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.