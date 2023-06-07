شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح غادة عادل للبطولة النسائية أمام شريف منير بمسلسل "قائمة الأمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح القائمون على مسلسل "wish list" أو قائمة الأمانى (اسم مؤقت) بطولة النجم شريف منير، الفنانة غادة عادل لتقدم البطولة النسائية فى المسلسل، الذى يخرجه طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى، وتأليف أمانى التونسى، ومن المقرر الإعلان عن انضمامها خلال الأيام المقبلة، أو ترشيح ممثلة أخرى بدلا منها، كما سيتم التعاقد مع باقى الأبطال خلال الفترة المقبلة والإعلان عن أسمائهم.

ويعقد المخرج طارق رفعت عدة جلسات عمل مع المنتج كريم أبو ذكرى، للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل، حيث وضع قائمة بأسماء الممثلين للتعاقد معهم ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اسم البطلة خلال أيام، كما سيتم الإعلان عن باقى التفاصيل خلال الفترة المقبلة .

وكانت آخر أعمال المخرج طارق رفعت مسلسل "إيجار قديم" بطولة شريف منير ومحمد الشرنوبى وصلاح عبد الله، ولاقى المسلسل نجاحاً كبيراً وقت عرضه قبل شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولة المسلسل كلا من محمد نشأت، فيدرا، بسمة داود، وأخرون، تأليف عمرو الدالى.

وكان آخر أعمال غادة عادل مسلسل "أحلام سعيدة" مع النجمة يسرا، وعرض فى رمضان 2022، وشارك فى بطولة المسلسل كلا من مى كساب، انتصار، هشام إسماعيل، وآخرون، إخراج عمرو عرفة ، وإنتاج جمال العدل.



غادة عادل