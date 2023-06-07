شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فستان الملكة رانيا في حفل زفاف ولي عهد الاردن والسعودية رجوة يثير تساؤلات الصحافة الغربيّة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لم يمر ظهور فستان ديور الأسود الذي ارتدته الملكة رانيا في عرس الأمير الحسين بن عبدالله مرور الكرام. الكلّ تساءل عن سبب اختيار ملكة الأردن اللون الأسود في أوّل يوم من أيام عرس ابنها؟

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إذا كنّا قد ركّزنا ووصفنا المجموعة الواسعة لمروحة الألوان التي ظهرت على ألبسة الضيوف، فقد اتخذت الملكة خيارًا معاكسًا تمامًا، لا سيّما أنّها من المعروفات بإطلالاتها الفائقة الأناقة.

أثناء ترحيبها بالضيوف الذين جاءوا لحضور حفل زواج ابنها الأكبر الحسين بن عبد الله والعروس السعودية الأميرة رجوة الحسين، فاجأت الملكة الجميع بإطلالتها بهذا اللون الذي لم يكن متوقّعًا لهذه المناسبة. في الواقع، ارتدت الملكة فستانًا أسود طويلًا من مجموعة Dior لخريف وشتاء 2022 للأزياء الراقية.

لا شكّ في أنّ والدة العريس مقرّبة جدًّا من هذه الدار الفرنسية العريقة، لا سيّما أنّ العلامة التجاريّة الفاخرة قدّمت فستان زفاف ابنتها إيمان قبل ثلاثة أشهر، في آذار 2023.

واعتمدت الملكة رانيا تسريحة شعر مرفوعة خلال حفل زفاف ابنها ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الأميرة رجوة الحسين.وإذا كان الدانتيل الذهبيّ المطرّز على أساور الكميّن وخطّ العنق وحتى على منتصف الظهر، يمنح الفستان هالة احتفاليّة، فالأسود فاجأ الجميع في الغرب الذي كان يتابع هذا العرس الأسطوريّ.

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