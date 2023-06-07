شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة وياسمين صبرى قصة حب مجرم وطبيبة صيدلانية فى "البعبع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فيلم البعبع منافسات موسم عيد الأضحى السينمائى 2023، حيث يضع صناعه اللمسات الأخيرة على الفيلم وتجيهزه للعرض فى الموسم، ويعتمد الفيلم على الأكشن والكوميديا خلال أحداثه التى تتخلها قصة حب مثيرة بين مجرم تائب ويقدم دوره أمير كرارة وطبيبة صيدلانية وتجسد دورها ياسمين صبري ويواجهان العديد من المواقف والمفارقات.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذى عرض فى عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك فى بطولته غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.

وفى سياق متصل تواصل ياسمين صبرى تصوير مشاهدها في فيلم أبو نسب مع النجم محمد إمام، والذى تجسد فيه شخصية لايف كوتش (مدربة تنمية بشرية) كوميدية وتقابل محمد إمام ويحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية، والفيلم يشارك في بطولته ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين وإمام للمرة الثالثة فى السينما.