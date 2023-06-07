شكرا لقرائتكم خبر عن ماريتا الحلاني تحتفل بزفافها من كميل أبي خليل وتعلق: زواج سعيد .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت ماريتا الحلاني ابنة النجم عاصي الحلاني أمس بحفل زفافها على كميل أبي خليل، وسط حضور الأهل والأصدقاء، ونشرت ماريتا عبر حسابها على "انستجرام"، صورة من حفل الزفاف وهي ترتدي فستان أبيض بتصميم بسيط، معلقة عليه: "زواج سعيد".



ماريتا الحلاني

وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئتها منهم المطربة تانيا قسيس، التي علقت قائلة: "1000 مبروك، بتمنى لك حياة طويلة من السعادة"، بينما علقت الفنانة دارين حداد قائلة: "تهاني لك".



ماريتا الحلاني

وكانت ماريتا الحلاني احتفلت أول أمس بليلة حنتها وسط حضور عائلتها، ورقصت هي وزوجها على الدبكة اللبنانية، بالإضافة إلى قيام شقيقها "الوليد" بالغناء في حفل الحناء، وسط فرحة وبهجة كافة الحضور.

يذكرأن المطربة ماريتا الحلاني، أقامت احتفالية عائلية لتوديع العزوبية يوم 25 مايو الماضي، واحتفلت "ماريتا" بخطوبتها في فبراير الماضي.