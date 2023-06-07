شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يطرح أحدث أغنياته "أنا أحترق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم الإماراتى حسين الجسمى أغنيته الجديدة " أنا أحترق " عبر قناته على اليوتيوب ومن أشعار مانع سعيد العتيبة رؤية وألحان حسين الجسمى وتوزيع ومكس وماستر حسام كامل

والأيام الماضية طرح أغنية "يا خبر" عبر يوتيوب من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع أمين نبيل ، هندسة الصوت هاني محروس من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع أمين نبيل ، هندسة الصوت هاني محروس

وطرح النجم الإماراتى مؤخراً، أحدث أغانيه باللهجة المصرية، بعنوان "أستاذ فى الدنيا"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي

ويحيى النجم حسين الجسمى والنجم كاظم الساهر حفلاً غنائيًا في دبى، الأول من يوليو المقبل، ويقدم الثنائى باقة مميزة من أشهر أغنياتهما المحببة لدى الجمهور، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.