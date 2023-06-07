شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية.صدمة كروية مدوية بعد فضح الديانة الحقيقية لـ عصام الشوالي والتي أخفاها عن الجميع لليوم!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر التونسي عصام الشوالي من الشخصيات الرياضية الأكثر شهرة في المجال الإعلامي الرياضي في الوطن العربي، وعرفه الجمهور من خلال تعليقه على أكبر الدوريات الرياضية في العالم.

اقرأ ايضاً ->تمكن الشوالي بموهبته من اختزال الزمن، حيث انتقل بسرعة إلى القناة الفضائية التونسية، ثم كانت خطوة الانتقال إلى فريق شبكة راديو وتلفزيون العرب واحدة من أبرز محطاته المهنية، حيث أصبح وجهاً مألوفا في جميع الاستوديوهات التحليلية.وعلق الشوالي على جميع مباريات نهائي كأس تونس فى الأعوام 1997 و 1998 و 1999 و 2000م، و قد عمل عصام الشوالى لصالح شبكة تليفزيون العرب ART، و هو الان يعمل لصالح قنوات بي ان سبورت الرياضية التابعة لشبكة الجزيرة الإخبارية.

اقرأ ايضاً ->جدير بالذكر أن عصام الشوالي متزوج من التونسية نجوى الطالبي وهي إعلامية رياضية شهيرة ولها باع طويل في المجال الإعلامي.

اقرأ ايضاً ->وحصل الشوالي على قرابة خمسين جائزة وتكريم في مختلف البلاد العربية وتم اختياره في 2009 و2010 من أكثر 100 شخصية عربية مؤثرة من قبل آربيان بزنس كما تم اختياره من الفرق الرياضية ريال مدريد وبرشلونة في متاحف الفرق كصوت عربي بين معلقين بلغات مختلفة..