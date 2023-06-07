شكرا لقرائتكم خبر عن رومانسية ووعود باستمرار الحب..ماريتا الحلاني تشارك جمهورها فيديو من زفافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت المطربة ماريتا الحلاني ابنة النجم عاصي الحلاني أمس بزفافها على كميل أبي خليل، وشاركت جمهورها بفيديو لها من احتفالها بزفافها، وظهرت خلال الفيديو وهي تمضي على عقد الزواج بحضور عدد من أصدقائها، وهما يرددان عبارة: "أعدك أن أحبك وأهتم بك وأحترمك طوال حياتي"، كما شهد الفيديو عدد من لقطات الحب والرومانسية بينهما.

وكانت ماريتا الحلاني كشفت عن الصورة الأولى لها هي وزوجها كميل أبي خليل، عبر حسابها على "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "زواج سعيد" وسط تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من الفنانين، منهم المطربة تانيا قسيس، التي علقت قائلة: "1000 مبروك، بتمنالك حياة طويلة من السعادة"، بينما علقت الفنانة دارين حداد قائلة: "تهاني لك".



ماريتا الحلاني

وكانت ماريتا الحلاني احتفلت أول أمس بليلة حنتها وسط حضور عائلتها، ورقصت هي وزوجها على الدبكة اللبنانية، بالإضافة إلى قيام شقيقها "الوليد" بالغناء في حفل الحناء، وسط فرحة وبهجة كافة الحضور.

يذكرأن المطربة ماريتا الحلاني، أقامت احتفالية عائلية لتوديع العزوبية يوم 25 مايو الماضي، واحتفلت "ماريتا" بخطوبتها في فبراير الماضي.



ماريتا الحلاني



ماريتا الحلاني



ماريتا الحلاني



ماريتا الحلاني