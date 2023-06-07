شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة لشادية برفقة شقيقتها عفاف شاكر أثناء تواجدهما فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة شادية التي رحلت عن عالمنا عام 2017، في صورة نادرة لها برفقة شقيقتها الكبرى الراحلة عفاف شاكر، أثناء وجودهما في أمريكا وهي تنام على رجليها، وتظهر مدى تقاربهما، وسط ابتسامة عريضة من عفاف، وهي الصورة النادرة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير خاصة وأنها تظهر مدى الألفة بين الشقيقتين.



شادية وشقيقتها

يذكر أن الفنانة شادية ولدت فى 8 فبراير عام 1931 واختار لها والدها المهندس الزراعي أحمد كمال شاكر اسم "فاطمة"، وعرفت في السينما باسم شادية، وقد اختلفت الآراء في سبب تسميتها فهناك رأي يقول إن المنتج والمخرج حلمي رفلة هو من اختار لها اسم شادية ليكون لها اسما فنيا وذلك بعدما قدمت معه فيلم العقل في إجازة، وهنالك من يقول أن الممثل يوسف وهبي هو من أطلق عليها اسمها عندما رآها وكان يصور في ذلك الوقت فيلمه شادية الوادي، وهنالك قول يرجح أن الفنان عبد الوارث عسر هو من أسماها شادية لأنه عندما سمع صوتها لأول مره قال: "إنها شادية الكلمات".

وقدمت شادية خلال فترة ما يقارب أربعين عاماً حوالي 112 فيلماً و10 مسلسلا إذاعيا ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلاً في الأفلام العربية، فضلاً عن قاعدة عريضة بين الجمهور العربي، وهى من أهم الفنانات في تاريخ الدراما العربية.

ثلاث زيجات مؤكدة فى حياة شادية، الأولى من المهندس الإذاعي عزيز فتحي، والثانية من الممثل عماد حمدي والذي كان يكبرها بحوالي 22 عاما، أما المرة الأخيرة فكانت من الممثل صلاح ذو الفقار وشهدت فترة زواجهما ثنائيا فنيا عكس مدى سعادتهما، إلا إنهما انفصلا في 1969.

3 أفلام قدمتها شادية مع المطرب الممثل الأنجح في تاريخ السينما المصرية عبد الحليم حافظ، كان أولها لحن الوفاء (1955) والذي كان أول أعمال حليم في السينما، بعدها تعاونا مجددا في العام التالي في فيلم دليلة (1956)، قبل أن يصبح فيلم معبودة الجماهير والذي تم عرضه لأول مرة في 9 يناير 1967 آخر تعاون بينهما.