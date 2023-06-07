زواج أمير المصري وأسماء جلال يُشعل السوشيال ميديا والجمهور مصدوم.. شاهد أول الصور!

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 يونيو 2023 07:02 مساءً - انتشرت خلال الأيام الماضية أنباء وتقارير صحفية تفيد بارتباط الممثل أمير المصري بالفنانة أسماء جلال.

واستند الكثيرون من الجمهور والمتابعين إلى بعض الدلائل التي قد تشير إلى وجود علاقة عاطفية تجمع الثنائي.

علامات تؤكد وجود علاقة عاطفية بين أمير المصري وأسماء جلال

وازدادت التكهنات قوةً عندما نشر كلٌ من الاثنين على حسابه في “إنستجرام” صورة له من أمام أحد القصور في اسكتلندا في اليوم نفسه، لا بل في التوقيت ذاته تقريباً، وهو ما يدل على تواجدهما معاً في المكان نفسه، ليكثُر الحديث عن علاقة بينهما.

كما لاحظ الكثيرون خلال الفترة الماضية أن أمير المصري وأسماء جلال يتبادلان التعليقات على الصور الخاصة بهما عبر حسابهما على Instagram. والتي تحمل في أغلبها نوعاً الرومانسية،

أحدث أعمال أمير المصري

يُذكر أن أمير المصري تعاقد أخيراً على العمل في مسلسل “الحشاشين” مع النجم كريم عبد العزيز، والذي سوف يُعرض في رمضان 2024.

ومؤخرا، شارك أمير المصري في مهرجان كان السينمائي بفيلم Club Zero من إخراج النمساوية جيسيكا هاوسنر.

يدور الفيلم حول معلمة تنضم لمدرسة راقية وتشكل رابطة قوية مع خمسة طلاب تسميها “الأكل الواعي” ولكنها تأخذ منعطف خطر فيما بعد.

يشارك في البطولة كل من الأسترالية ميا فاسيكوسكا، أمير المصري، أماندا لورنس، إلسا زيلبرستاين، وغيرهم، الفيلم من إنتاج نمساوي، ألماني، بريطاني وفرنسي.

أحدث أعمال سماء جلال

كما شاركت أسماء جلال في رمضان 2023 بمسلسل “الهرشة السابعة“، وهو مكوّن من 15 حلقة، وشارك في بطولته: أمينة خليل، محمد شاهين، علي قاسم، عايدة رياض، محمد محمود، حنان سليمان، أحمد كمال، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج شركة E prodution.

فيلم ” آل شلبي”

كما تنشغل الفنانة الشابة أسماء جلال حاليًا في تصوير فيلم “آل شلبي” من تأليف أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج أيتن أمين وبطولة سوسن بدر، ليلى علوي، ولبلبة وهيدي كرم وخالد سرحان.

“رحلة البحث عن فستان زفاف”

على صعيد آخر تشارك أسماء جلال مع الفنانة ياسمين رئيس للمرة الثانية في عمل واحد وهو فيلم الدراما الاجتماعية “رحلة البحث عن فستان الزفاف”.

يدور الفيلم حول امرأة من حي فقير على وشك الزواج ويتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة حتمية في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

الفيلم من إنتاج محمد حفظي وشركة Film Clinic ومن إخراج وتأليف جيلان عوف، ومن المقرر بدء تصويره في خلال 3 أسابيع.

قال محمد حفظي في حواره مع موقع Deadline الأمريكي: “كنا نحاول إخراج هذا الفيلم إلى النور لمدة طالت أكثر من عامين، وكانت مجرد مسألة تأمين طاقم الممثلين. سنطرح الفيلم وقت ما في العام المقبل”.

“رحلة البحث عن فستان الزفاف” هو ثاني عمل يجمع ياسمين رئيس وأسماء جلال من بعد “الحارث” الصادر عام 2021 للمخرج أحمد نادر.

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