شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم شوجر دادي يحصد 3 ملايين و826 ألف جنيه خلال أسبوعين من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم "شوجر دادى" قائمة الإيرادات الأسبوعية، حيث حصد الأسبوع الماضي إيرادات بلغت مليونا و701 ألاف جنيه، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم خلال أسبوعين من طرحه في السينمات المختلفة 3 ملايين و826 ألفا و557 جنيها.

فيلم "شوجر دادى" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوى، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى.

وكشفت عمليات الدعاية الخاصة بالفيلم عن أسماء وطبيعة الشخصيات التى تدور حولها الأحداث، حيث تظهر ليلى علوى بشخصية أميمة "الشوجر الأساسى"، وبيومى فؤاد بدور شوقى "الشوجر دادى"، وحمدى الميرغنى بدور محيى "مخترع العيلة"، ومى الغيطى بشخصية توتي "توتي، توتي وبس"، مصطفى غريب بدور حسام "وسيم العيلة"، فرح الزاهد بشخصية نرمين "مجنونة بحسام"، جوهرة بدور كاتي "رقصها شرقي وتفكيرها غربي"، وتامر هجرس بشخصية زياد "التان دادى".

كما كشف البروموهان التشويقيان للفيلم خلال لقطات سريعة، عن أجواء صيفية في سهل حشيش، حيث يقرر الأب بيومي فؤاد إبلاغ أبنائه حمدي الميرغني ومصطفى غريب برغبته في الزواج من امرأة ثانية، فيما ترفض ليلى علوي احتمالية أن ترى زوجها مع امرأة أخرى، ما ينبئ بأحداث كوميدية مثيرة.