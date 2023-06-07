شكرا لقرائتكم خبر عن 37 عامًا على عرض الطوق والإسورة.. أحب الأفلام إلى قلب شريهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الاربعاء، 37 عاما على عرض فيلم "الطوق والإسورة"، الذى عرض لأول مرة منذ يوم 7 يونيو 1986، وقام ببطولته النجم عزت العلايلى، النجمة شريهان، وتم تصويره فى محافظة الأقصر.

فيلم "الطوق والإسورة" بطولة شريهان، عزت العلايلى، فردوس عبد الحميد، محمد منير، أحمد عبد العزيز، أحمد بدير، عبد الله محمود، محمود البزاوى، الطفل تامر أشرف وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار عبد الرحمن الأبنودى، تأليف وإخراج خيرى بشارة.

وفى فيديو قديم للنجمة شريهان، قالت وقتها عن الفيلم:" أعز الأفلام على قلبى ووقفة كبيرة فى حياتى وكنت شايفة جوايا ممثلة بس مكنتش لسه حققته الطوق و الإسورة حقق ليا جزء كبير من حلمى وكان مرحلة مهمة فى حياتى واتعلمت من المخرج خيرى بشاره حاجات كتير أوى".

تدور أحداث الفيلم، فى قرية الكرنك بالأقصر عام 1933، حيث تعيش "حزينة" مع زوجها المشلول بخيت وابنتها فهيمة، تتوق العائلة لعودة الابن مصطفى الغائب فى الحرب يموت الأب وتتزوج فهيمة وبعد سنوات تمرض وتموت، تسعى فرحانة مع جدتها حزينة على رزقهما فى منزل الشيخ فاضل، حيث يغويها ابنه صابر ويتخلى عنها، يعود مصطفى وتكتشف حزينة أن فرحانة حامل ترفض البوح لخالها مصطفى عن الشخص فيدفنها فى حفرة حتى العنق ثم يقوم السعدى ابن عمتها بقتلها.