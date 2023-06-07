شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصطفى يعلن عن أول مطرب بالذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر الفنان عمرو مصطفى في ابتكاره ومواكبته مع التكنولوجيا وتطور الذكاء الاصطناعي في العالم، حيث أعلن عن وجود أول مطرب بالذكاء الاصطناعي .

ونشر عمرو مصطفى صورة المطرب الجديد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلًا: أول مطرب AI في العالم قريبًا".



مطرب بالذكاء الاصطناعي

وتعاون عمرو مصطفى مؤخرًا مع المطربة مي فاروق في تقديم أغنية افتكرلك إيه، لتكون أول أغنية في مشروع إحياء التراث، الذي يهدف من خلاله للارتقاء بالذوق العام والحفاظ على الهوية العربية والمصرية، وقام بطرح الأغنية عبر قناته الرسمية على يوتيوب، ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، كما تعاون معهما الفنان نادر حمدي في التوزيع.

كما يعكف عمرو مصطفى في الفترة الحالية على تسجيل مشواره وتاريخه الفني وما واجهه من صعوبات ونجاحات، في كتاب بعنوان 25 سنة موسيقى، مستعينًا في صنعه بالذكاء الاصطناعي.