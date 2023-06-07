كسحت سما المصري .. الراقصه الساخنة صافيناز جعلت الشباب في رعشه كبيره من شده الرقص والمتعه

فنون - سعد محمود - خطفت انظار الجميع بعد تقديمها عدد من الادوار الكبيره والمشاهد المؤثره داخل السينما المصريه ونالت اعجاب عدد كبير من المخرجين داخل السينما المصريه واشتهرت بالرقصة القويه داخل الوطن العربي وخارجه تابع التفاصيل..

تعتبر من اشهر الراقصات داخل الوطن العربي وخارجه وقدمت اعمال كثيره داخل الوسط الفني هي الراقصه الاجنبيه صافيناز لها تاثير كبير على الشباب والمراهقين داخل الوطن العربي تصدرت ترند تويتر خلال ساعات ماضيه بسبب قيام احد الاشخاص بتصويرها

تقوم باحياء احد الحفلات الشهيره بمدينه شرم الشيخ وكانت ترتدي البدله المقطعه فكشفت عن اشياء لا يمكن ظهورها امام الكاميرا جعلت الجميع في حاله كبيره من الصدمه..

قدمت اعمال كبيره مع عدد كبير من النجوم منهم الفنان الكبير سعد الصغير شاهد المشهد.