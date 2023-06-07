للمرة الأولى.. زوجة صابر الرباعي تكشف عن ملامح ابنتهما ذات الـ3 سنوات – (صورة)

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 يونيو 2023 08:57 مساءً - كشفت السيدة إخلاص جنيفان زوجة الفنان التونسي صابر الرباعي للمرة الأولى عن ملامح ابنتهما شابة.

نشرت إخلاص عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة مركبة نشرتها احتفالًا بعيد ميلادها الثالث.

زوجة صابر الرباعي تكشف عن ملامح ابنتهما

وتعد هذه المرة الأولى التي تنشر فيها جنيفان صورة لابنتها دون أن تقوم بإخفاء وجهها؛ إذ اعتاد متابعوها الذين يبلغ عددهم قرابة الـ70 ألف شخص، على إخفاء زوجة الرباعي لملامح ابنتهما عند نشر صورة لها.

صاحب أغنية “سيدي منصور” الشهيرة، ظهر في خلفية إحدى الصور التي نشرتها زوجته إخلاص، والتي علّق عليها الناشطون، مشيدين بجمال الطفلة وشبهها بوالدها ومتمنين لها عيدا سعيدا.

وبدت الطفلة التي تحمل اسم “شابة” سعيدة للغاية بأجواء الاحتفال مع زملائها الأطفال في المدرسة بعيد ميلادها.

صابر الرباعي :

يذكر أن صابر الرباعي (56 سنة) احتفل في مارس/ آذار الفائب بخطوبة “إسلام” ابنه من زوجته الأولى، وسط أجواء عائلية، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو توثق أجواء الحفل.

وتزوج صابر الرباعي وإخلاص جنيفان عام 2013 ولديهما 3 أولاد، هم: “جود هادي” و”أمير” و”شابة” ولصابر أيضاء ولدان من زوجته الأولى، هما؛ إسلام وصفاء.

آخر أعمال صابر الرباعي

وصلت مشاهدات أغنية الفنان صابر الرباعي الأخيرة “يا بنات الحلال” إلى 3 مليون و500 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات يوم 9 أكتوبر الماضي.

أغنية “يا بنات الحلال”، للفنان صابر الرباعي، تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات علي المولى، ألحان فضل سليمان، والكليب من إخراج سيلفانا المولى.

كما حققت أغنية “سلملى” للمطرب صابر الرباعى مليون و500 ألف مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعى اليوتيوب وذاك بعد طرحها بساعات قليلة.

أغنية “سلملي” غناء صابر الرباعى ومن كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوى.

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