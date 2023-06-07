اللقطات الأولى من زفاف ماريتا الحلاني وإطلالتها غير تقليدية.. استغنت عن الفستان الأبيض!

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 يونيو 2023 08:57 مساءً - شاركت الفنانة الشابة ماريتا الحلاني جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” بأولى اللقطات من زفافها، إضافة إلى بوست فيديو وثقت من خلاله عقد الزواج المدني الذي تم في أبوظبي، يوم 1 يونيو 2023.

إطلالة ماريتا الحلاني

واستغنت ماريتا عن فستان الزفاف الابيض التقليدي حيث ظهرت في الصور وهي ترتدي “جامب سوت” سيمبل من اللون الأبيض، وكانت الأكمام مزودة بفتحات طويلة زادت من أناقتها، واستكملت اللوك بقبعه بسيطة من الدانتيل.

شارك ماريتا الحلاني هذه اللحظات السعيدة عدد قليل من عائلتها والمقربين منها، ومن المفترض أن يبدأ العرس الكبير خلال الساعات القليلة المقبلة بأجواء مليئة بالسعادة والبهجة.

وشاركت “الحلاني” جمهورها بفيديو لها من احتفالها بزفافها، وظهرت خلال الفيديو وهي تمضي على عقد الزواج بحضور عدد من أصدقائها، وهما يرددان عبارة: “أعدك أن أحبك وأهتم بك وأحترمك طوال حياتي”، كما شهد الفيديو عدد من لقطات الحب والرومانسية بينهما.

وكانت ماريتا الحلاني كشفت عن الصورة الأولى لها هي وزوجها كميل أبي خليل، عبر حسابها على “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “زواج سعيد” وسط تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من الفنانين، منهم المطربة تانيا قسيس، التي علقت قائلة: “1000 مبروك، بتمنالك حياة طويلة من السعادة”، بينما علقت الفنانة دارين حداد قائلة: “تهاني لك”.

ليلة حناء علي الطراز البعلبكي

وكانت ماريتا الحلاني احتفلت أول أمس بليلة حنتها وسط حضور عائلتها، ورقصت هي وزوجها على الدبكة اللبنانية، بالإضافة إلى قيام شقيقها “الوليد” بالغناء في حفل الحناء، وسط فرحة وبهجة كافة الحضور.

يُذكرأن المطربة ماريتا الحلاني، أقامت احتفالية عائلية لتوديع العزوبية يوم 25 مايو الماضي، واحتفلت “ماريتا” بخطوبتها في فبراير الماضي.

من هي ماريتا الحلاني؟

وماريتا الحلاني هي ابنة الفنان عاصي الحلاني اتجهت للغناء مثل والدها وشقيقها، كما اتجهت أيضا للتمثيل.

شاركت ماريتا عاصي الحلاني في بطولة مسلسل “نزيف”، وهو رابع تجربة لها، بعدما ظهرت بشخصيتها الحقيقية من قبل في مسلسل “فكسر”، ثم “حكايتي” و”2020″ مع قصي خولي ونادين نسيب نجيم.

مسلسل نزيف من تأليف جاد الخوري، إخراج إيلي الرموز، وإنتاج شركة “غولدن فيلمز”، وهو ثاني عمل درامي يقوم به الفنان “إسماعيل تمر” بعد مسلسل “الوسم”.

وتشارك ماريتا الحلاني في رمضان 2023 في مسلسل “عشرة عمر” وهو من بطولة نيكول طعمة، جان قسيس، جوزف حويك، خلود صوان، لمى لاوند، نور غندور، بولين حداد، هيثم المصري، حسن حمدان، زياد صابر، روزي الخولي.

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