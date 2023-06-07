هيدي كرم تحتفل بتخرج ابنها “نديم” من الجامعة … ظهور نادر لطليقها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 يونيو 2023 08:57 مساءً - شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها فرحتها بتخرج نجلها الكبير “نديم” من الجامعة الكندية، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وحضر حفل التخرج عدد كبير من عائلتها وظهور نادر لطليقها ووالد نجلها الوحيد وهو عادة لا يظهر معهم كثيرًا، إلى جانب والدة هيدي ووالدتها وبعض الأصدقاء.

هيدي كرم تحتفل بتخرج نجلها من الجامعة الكندية

وظهرت هيدي كرم وهى تقبل نجلها وتحتفل بنجاحه، وعلقت على الفيديو: “انتهى فصل ويبدأ آخر، أتمنى أن تحقق دائمًا كل أحلامك”، وانهالت عليها تعليقات الجمهور الذين أشادوا بجمالها وأنه ليس من الممكن أن يكون ذلك نجلها ولكنه بالتأكيد شقيقها، كما بارك لها البعض على نجاح نجلها.

تفاعل متابعي هيدي مع المقطع وتمنوا له حياة مليئة بالنجاحات، وتغزل كثير منهم في جماله خاصة وأنه أصبح في عمر الشباب.

هيدي كرم ونجلها وطليقها

أعمال هيدي كرم

جدير بالذكر أن أخر أعمال هيدي كرم كان مسلسل الاختيار حيث شاركت في الموسم الثالث من العمل، الذي عرض بموسم مسلسلات رمضان 2022، وشارك به كلا من النجوم أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكي، منى عبد الغني، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوى، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكي، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي.

من هي هيدي كرم؟

. ممثلة ولدت يوم 27 أغسطس 1980 في شبرا وعاشت فيها 7 سنوات، تخرجت من كلية التجارة قسم لغة فرنسية في جامعة عين شمس

بدأت طريقها الفني بالعمل كموديل في الإعلانات التلفزيونية، وإستمرت في تقديمها لمدة عامين ثم عملت كمذيعة مدة قصيرة، وذلك في شبكة راديو وتلفزيون العرب وقناة mbc 1.

حصلت هيدي كرم على “كورسات” في التمثيل، وشاركت في مسلسل “الإمبراطور”، الذي كان بداية علاقتها مع الممثل ​حسين فهمي​. وشاركت في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية مثل مسلسلات: “هبة رجل الغراب، طاقة نور، العميل 1001، ابن موت، حاميها حراميها، بنت من شبرا، لحظات حرجة، العندليب، اللص والكتاب”.

ومن أشهر الأفلام السينمائية التي شاركت فيها: “اللي اختشوا ماتوا، البلد دي فيها حكومة، حفل زفاف، نقطة رجوع، ملك وكتابة، البلياتشو”.

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