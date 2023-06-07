شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يحتفي بمشوار النجم ماجد المصرى في ندوة فنية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى الخليج 365 بمشوار النجم ماجد المصرى السينمائي والدرامي، وآخرها مسلسل "ضرب نار" في موسم رمضان 2023، و"سره الباتع"، وذلك خلال ندوة صحفية بمقر الجريدة، وشهدت الندوة منح الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365 ماجد المصري درع الخليج 365.

وتحدث النجم ماجد المصرى في الندوة المقرر نشرها على تليفزيون وموقع الخليج 365 عن بدايته الفنية مع المخرج داوود عبد السيد في فيلم "سارق الفرح" وعن الأشياء التي استفاد منه، وشهدت الندوة حضور الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، والكاتبة الصحفية والناقدة علا الشافعي رئيس التحرير التنفيذي والمشرفة على تلفزيون الخليج 365، وعلي الكشوطي رئيس قسم الفن، والزملاء بقسم الفن مصطفى القصبي ومحمد زكريا وباسم فؤاد ولميس محمد .

فيما تحدث عن تعاونه مع أيضا المخرج خيرى بشارة ورأفت الميهى وغيرهما، كما تطرق الحديث عن نجله المخرج أحمد ماجد المصرى وتحضيراته لعمل سينمائى من كتابته وإخراجه، ونجله آدم الذى شاركه في مسلسل "بحر"، وتحدث عن مشاركته في مسلسل "ضرب نار" و"سره الباتع" اللذين تم عرضهما في موسم رمضان الماضى وحققا نجاحا كبيرا، وكواليس كثيرة يتم نشرها على موقع الخليج 365 .