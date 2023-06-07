شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض: طرح اسم عبلة كامل للتكريم في مهرجان المسرح المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد رياض رئيس مهرجان المسرح المصرى عن إمكانية أن يكون اسم الفنانة الكبيرة عبلة كامل مطروحا للتكريم خلال الدورة المقبلة من المهرجان، قائلا إن اسمها مطروح للتكريم في كل الدورات السابقة.

وتابع خلال ندوته في الخليج 365: "عبلة كامل ممثلة ونجمة مسرحية من الطراز الأول، شوفتها في معظم العروض اللي كانت بتعملها، وهي تستحق التكريم مسرحيا وسينمائيا ودراميا بامتياز، لأنها مؤثرة في كل المجالات دي"، لافتا إلى أن المشكلة الوحيدة أنها لا تحب الظهور.

كما أشار: "عبلة كامل ممثلة كبيرة وقيمة فنية كبيرة، ولكنها رافضة تماما فكرة الظهور لأن طبيعتها خجولة، والناس كلها بتحبها، واحنا بنحترم قرارها ووجهة نظرها ولو ربنا أدالنا العمر السنة الجاية هنكرمها حتى لو مجتش، احنا هنحتفل بيها ونتكلم عن آراء زمائلها".

كما كشف رياض، عن حيثيات اختيار المكرمين فى المهرجان، قائلا : اختيار المكرمين فى المهرجان يتم بعناية شديدة لكل من له تجربة مؤثرة فى المسرح ويتم طرح أسماء كثيرة خلال اجتماعات اللجنة العليا ويتم التصويت عليها وتتم عملية الانتقاء بمنتهى الشفافية والاختيار يكون بأسس علمية منطقية.



ندوة محمد رياض

كما ذكر: هذه الدورة لن نكرم إلا الأحياء، لأن الإنسان يحتاج تكريمه وهو على قيد الحياة، لكن أيضا خصصنا ندوة لكل الفنانين الراحلين الذين أثروا المسرح المصرى والعربى بأعمالهم المميزة، وأتمنى تصوير كل الأعمال المسرحية والمركز القومي للمسرح يقوم بهذا الدور في توثيق كل ما أنتج من مسرح لأن ما يقدم على المسرح هو تراثنا وثقافتنا ولابد من الحفاظ عليه وتوثيقه للأجيال المقبلة.