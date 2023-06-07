طلب صادم من جمهور شيرين عبدالوهاب .. وابنتها “هنا” تفاجىء الجميع برد غير متوقع!!

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 يونيو 2023 09:50 مساءً - شاركت هنا ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب فيديو جديد لها عبر تطبيق الفيديوهات الشهير “تيك توك“، تجاهل متابعي «هنا» الفيديو وطالبوها بالظهور برفقة والدتها فى فيديو جديد.

حيث كانت تعليقات أغلب المتابعين “عايزين فيديو مع ماما يا هنا ، ياريت فيديو مع صوت مصر الأول نفسنا نشوفها”.

ابنة شيرين تتجاهل طلب الجمهور

وفي رد فعل غير متوقع تجاهلت هنا ابنة شيرين عبد الوهاب طلبات الجمهور ، استمرت فى نشر فيديوهات بمفردها على التطبيق ذاته .

شيرين عبد الوهاب :

يشار أن طلب جمهور شيرين عبد الوهاب ظهورها على السوشيال ميديا جاء لأنها بعيدة تماما عن جمهورها طوال الفترة الماضية ولا تظهر إلا في الحفلات الرسمية والمناسبات العامة فقط

شيرين عبد الوهاب تعيش حاليا حياة فنية ناجحة، وذلك بعدما قدمت مجموعة من الحفلات الناجحة في الدول العربية ، واستعدادها لطرح عدد من الأغاني الجديدة خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن شيرين كشفت في تصريحات تليفزيونية خلال الفترة الماضية، أنها تستعد للتعاون قريبا مع منصة نتفليكس العالمية في تقديم فيلم وثائقي جديد عن مشوارها الفني وقصة حياتها وأهم المحطات في حياتها.

انتقادات الجمهور لابنة شيرين عبد الوهاب



وتعرضت ابنة شيرين عبد الوهاب لانتقادات لاذعة فور طرحها لفيديو من داخل غرفة نومها بصحبة أصدقائها المقربين، وهي تقوم بالرقص على إحدى الأغنيات الأجنبية مع وضعها ميك أب بكميات كبيرة مما جعلها تظهر بإطلالة صادمة.

أزمة شيرين عبد الوهاب مع روتانا



كشف حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، تفاصيل أزمة شيرين مع شركة روتانا، بجانب حديثه عن سرقة أغاني ألبومها الجديد.

وقال لطفي في حواره مع برنامج insider: تأخرنا في تنفيذ التزاماتنا مع شركة روتانا بسبب فيروس كورونا التي تأثر العالم كله بها.

وأضاف: المشكلة الثانية هي أن شيرين أنهت عددا من الأغاني وهناك شركة حصلت على الأغاني وتم استغلالها على الإنترنت، وكانت هذه الأغاني من ضمن الألبوم الجديد، وشيرين عبد الوهاب بريئة تماما من التسريب وهي ضحية.

شيرين عبد الوهاب ولقب “صوت مصر”

من ناحية أخرى، علقت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على الجدل المثار حول الفنانة التي تستحق لقب صوت مصر، بعد تصريحاتها التليفزيونية الأخيرة والتي أيدت فيها استحقاقها للقب، قائلة: ” كلنا أصوات مصر التى هي أصوات العرب، فكل واحد مننا يحمل اسم بلده على كتفه، فى أى مكان ومصر أكبر من أن يكون لها صوت واحد”.

وبكت خلال تصريحات لبرنامج «ET بالعربي»،: خلال حديثها عن حفلها في جدة، قائلة: “مش مصدقة والله، كرم زيادة من الجمهور وربنا، مبسوطة أوي ومش مصدقة اللي حصل النهاردة، فوق احتمالي أنا شخصيًا”.

وأضافت الفنانة المصرية خلال لقاءها على هامش الحفل: “أد إيه ناس كرماء حضنوني وحسسوني إني متدفية بيهم”.

وعن قلة تصريحاتها خلال الحفل قالت: “مفيش حد بقا يفرق بين الكلام اللي من القلب واللي خالي من نية وحشة، فأحسن لي الغناء”.

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، كواليس تحضيراتها لحفلها في جدة الذي أحيته قبل يومين وشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً.

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