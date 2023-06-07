مصري فقير يطلب من محمد رمضان مساعدته في الزواج.. ورد غير متوقع من نمبر وان!

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 يونيو 2023 09:50 مساءً - في بادرة إنسانية جديدة، استجاب الفنان محمد رمضان لنداء رجل يبلغ من العمر 48 عاما يدعى أحمد عبد الرحمن وشهرته حمادة السبيتي، من محافظة الدقهلية، طلب منه مساعدته في الزواج نظراً لضيق ذات يده .

“عينيا ليك”.. محمد رمضان يحقق حلم مصري بالزواج

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بأخبار “المنزلة” بمحافظة الدقهلية مقطع الفيديو الخاص بالرجل وهو يناشد محمد رمضان لمساعدته، وعلى الفور استجاب رمضان، وكتب معلقًا على الفيديو: اللي أنت عايزه أنا عينيا ليك، ابعت لي كل بياناتك ورقم تليفونك على الخاص وهتواصل معاك على طول، وربنا يجعلني سبب بسيط في مساعدتك وإسعادك يا رب.

تبرعات بعد “أزمة الدولارات”

وقبل أسابيع، كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، تفاصيل تواصل الفنان محمد رمضان معه لمساعدة حالات مرضية من غير القادرين، لافتا إلى أنه رفض توجيه نقد للفنان المثير للجدل بعد نشر صورة له وبجانبه دولارات، معلقا: “حسيت لو شتمت مش هستفيد حاجة”.

وأضاف خلال لقاء على إحدى الفضائيات المصرية، أنه كان يبحث عن النقطة الإيجابية من الموقف، موضحا أن رمضان تواصل معه واتفقا على مساعدة عدد من المرضى، لافتا إلى أن والدته هي من تشجعه على التبرع.

وأشار إلى أنهم حددوا حالة معينة لمساعدتها نظرا لتأخر حالتها، مضيفا: “محمد رمضان تواصل مع الحالة بنفسه، وصحاها من النوم، ومكنتش مصدقة وبكت من السعادة، وقالت خلاص خفيت.. ورمضان طمنها أنه سيساعدها”.

مسلسل «جعفر العمدة»

يُشار إلى أن النجم محمد رمضان، حقق نجاح كبير خلال شهر رمضان 2023 الماضي، بمسلسل “جعفر العمدة“، للمخرج محمد سامي، وتصدر العمل قائمة التريند على محرك البحث بجوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك في بطولة “جعفر العمدة “، مع محمد رمضان كلا من النجوم هالة صدقي، زينة، عصام السقا، أحمد داش، إيمان العاصي، منذر ريحانة، فتوح أحمد، منة فضالي، مي كساب، جوري بكر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، وغيرهم من النجوم.

فيلم «هارلي»

النجم محمد رمضان لم يكتفى بنجاحه في الدراما خلال شهر رمضان، وكلل هذا النجاح في السينما بعرض فيلمه الجديد “فيلم هارلي” خلا لموسم عيد الفطر المبارك، والذى ينافس مع عدد كبير من الأفلام المتنوعة ما بين الكوميدية والرعب، وحقق إيرادات كبيرة ما يقرب من 30 مليون جنيه في أقل من 10 أيام.

ومن الملفت للنظر أن النجم محمد رمضان اصطحب معه بعض عناصر مسلسل “جعفر العمدة” الذى حققوا معه النجاح إلى فيلم “هارلى، حيث تواجدت مي كساب في دور زوجة والده في “هارلى” بعدما جسدت دور زوجته في “جعفر العمدة”.

وظهر أيضا الفنان أحمد داش في دور شقيقه في “هارلى” بعدما جسد دور ابنه في “جعفر العمدة”، وظهر حسنى شتا فى شخصية أحد أفراد العصابة في “هارلي” بعدما ظهر كضيف شرف فى دور شقيق إيمان العاصى في “جعفر العمدة، ويتبقى المخرج محمد سامى الذى شارك في العملين كمؤلف لهما.

فيلم هارلى بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميده، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا، وإنتاج سامر المحضر، وإخراج حمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن حول هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

تدور احداث الفيلم حول أن يعود هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

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