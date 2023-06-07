شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لن تتوقع سعر الفستان الثاني لسمو الاميرة السعودية رجوة يثير جدلا واسع بمواقع التواصل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نفرح بالحسين

تفاصيل الزفاف الملكي

أناقة الأميرة رجوة تتصدر عالم الموضة

بعد أن تألقت صاحبة السّمو الأميرة "رجوة" بفستان زفاف مميز في إطلالتها الأولى من تصميم نجم عالم الموضة المصمم اللبناني "إيلي صعب".

اختارت سُموها فُستانها الثاني الذي حضرت به حفل العشاء الرسمي المُقام في قصر الحسينية من تصميم دولتشي آند غابانا.

وتميّز الفستان بتصميم مُختلف كليًا عن الفستان الأول، إذ كانت تنورته مُنتفخة ومُزين بورود ذات تفاصيل ثلاثية الأبعاد.

وكان الفُستان باللون الأبيض كاملًا من مجموعة Alta Moda لدولتشي أند غابانا عام 2022.

واختارت العروس إلى جانب الفستان كُفوف بأكمام بيضاء طويلة، وتألقت بتسريحة شعر مرفوعة مُزينة بالتّاج الملكي الذي صُمم لها خصيصًا من دار يان سيكارد (Yan Sicard).

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