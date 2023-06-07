شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد سماح أنور تفاجئ الجمهور بـ"لوك" غريب فى أحدث ظهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة سماح أنور عن صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها من أجل إحدى المجلات، ونشرت سماح الصورة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وظهرت بإطلالة ولوك غريب تماماً لم يعرفها الجمهور فيه.



سماح أنور

وتستعد سماح أنور خلال الأيام المقبلة لاستئناف تصوير مشاهدها في مسلسل "بطن الحوت" المكون من 15 حلقة، ومن بطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، يوسف عثمان، هاجر السراج، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، تامر حبيب، حسام الحسيني، حسن أبوالروس، وآية عبدالرازق، وضيوف شرف منهم أمينة خليل، غادة عادل، بسمة، تامر حبيب، أحمد وفيق، ومن تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

وشاركت سماح أنور في شهر رمضان الماضى خلال مسلسل الصندوق المكون من 15 حلقة وبطولة أحمد داش هدى المفتي، علي قاسم، سماح أنور، كريم سرور، بسام رجب، محمد التاجى، كريمة منصور، وعدد من ضيوف الشرف، منهم ريهام عبد الغفور، تارا عماد، أحمد خالد صالح من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبد المنعم.

وسبق وشاركت سماح أنور فى مسلسل "الليلة واللى فيها" المكون من 6 حلقات والذى تم عرضه على إحدى المنصات الرقمية العام الماضى، وهو بطولة زينة، محمد شاهين، مطرب الراب أبى يوسف، سماح أنور، علاء مرسى، آلاء سنان، بكرى خالد، وليد حامد، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة ودارت أحداثه في اطار من الاثارة والتشويق.