شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: أكاديمية الفنون خرّجت أول دفعة من مدرسة الفنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم مني الشاذلي"، اليوم الأربعاء الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، احتفالا بحصوله على جوائز الدولة التقديرية.

وخلال اللقاء صرح الدكتور أشرف زكى بأنه كان لديه خطة خلال توليه عمادة المعهد العالى للفنون المسرحية ووفقت فى تحقيق خطوات مهمة.

وتابع: "أكاديمية الفنون احتفلت بتخريج أول دفعة من مدرسة الفنيين والذوين يعملون فى مجالات (فنى كاميرا – فني ديكور – فني ملابس – صناعة الأحذية..) لأنه كان لدينا عجز فى صناعة الدراما فى هذه التخصصات.

وكشف أشرف زكى أن الأكاديمية بصدد بناء 10 أدوار تتضمن فندقا للطلاب والأساتذة المغتربين الذين وفدوا من محافظات مختلفة للدراسة أو التدريس فى معاهد الأكاديمية.

وأضاف: "كما نجحنا فى توثيق شهادات خريجي المعهد العالى للفنون المسرحية من المجلس الأعلى للجامعات، بعدما كانت معاهد الأكاديمية غير معترف بها".