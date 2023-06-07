شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى عن شقيقته ماجدة: فرحتها لى فرحة أم لابنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم مني الشاذلي"، اليوم الأربعاء الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، احتفالا بحصوله على جوائز الدولة التقديرية.

وعلق أشرف زكي خلال الحلقة على مشاهد فرحة شقيقته الفنانة ماجدة زكي بفوزه بانتخابات نقابة المهن التمثيلية قائلا: "بتعامل مع ماجدة زكى على أنها أمي، وفرحتها بفوزى بانتخابات النقابة فرحة أم لابنها".

وأجاب عن سؤال منى الشاذلى حول الهدية التي أهداها لزوجته روجينا بعد حصوله عل الجائزة، قائلا: "لسة هجيب هدية.. أنا نسيت أقول لها إنى رشحت للجائزة".

وعن أقرب الجوائز إلى قلبه بعد حصوله من قبل على جائزة الدولة التشجيعية وجائزة التفوق وأخيرا جائزة الدولة التقديرية، فقال إن "التقديرية" هي الأقرب إلى قلبه لأنها مكافئة على رحلة عطاء ومشوار.