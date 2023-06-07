شكرا لقرائتكم خبر عن منى الشاذلى تظهر فى برمو "بيت الروبى" ومحمد عبد الرحمن ضيف شرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرومو الرسمي لفيلم بيت الروبى الذى طرحته شركة سينرجى فيلمز عن ظهور الإعلامية منى الشاذلى بشخصيتها الحقيقية، ومشاركة الفنان محمد عبد الرحمن توتاً كضيف شرف، وكذلك الفنان مصطفى أبو سريع، وذلك خلال أحداث الفيلم المقرر طرحه يوم 21 يونيو الجارى للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى 2023.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى، وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة.

ويتعاون كريم عبد العزيز مع المخرج بيتر ميمى للمرة الأولى في السينما والثالثة بوجه عام، وذلك بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزء الثانى والجزء الثالث، ويستعدا للتعاون سوياً في مسلسل "الحشاشين" المقرر عرضه فى شهر رمضان 2024، وذلك بعدما تم تأجيل عرضه من شهر رمضان الماضى بسبب ضخامة العمل الإنتاجية وحاجته إلى وقت كبير للتحضيرات.

يذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز فيلم "كيرة والجن"، الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، وهو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.



منى الشاذلى