ليست مصرية ولا لبنانية.. لن تتخيلوا جنسية الفنانة غادة عادل الحقيقة ستفاجئكم!

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 يونيو 2023 11:52 مساءً - النجمة غادة عادل من أم من أصل سوري، وأب من أصل فلسطيني ومن المعروف أن والدتها توفيت وهي في سن الرابعة، وعاشت حياتها كلها مع زوجة أبيها

نشأة غادة عادل

ولدت في بنغازي بليبيا لعائلة مصرية تعمل هناك، وأمضت فيها طفولتها وصباها، واستمرت فيها وحملت شهادة في مجال الإدارة من كلية التجارة والاقتصاد بجامعة قار يونس من ليبيا، وذلك لظروف عمل والدها بليبيا. والدتها هي أخت الفنانة شمس البارودي من جهة الأم حسب تصريح الفنانة ذاتها.

مشوارها الفني

بدأت «غادة عادل» مشوارها الفني من خلال الإعلانات، ثم جاءت شهرتها بعد أن شاركت المطرب هاني شاكر في تصوير أغنية «تخسري» عام 1997.

قدمت في العام نفسه عملين في التلفزيون من خلال فوازير أبيض وأسود ومشاركتها في الجزء الأول من مسلسل زيزينيا. البداية الحقيقية لمشوارها الفني كانت مع فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» في عام 1998 بمشاركة مجموعة من النجوم محمد هنيدي، أحمد السقا، منى زكي وهاني رمزي.

أمضت 3 سنوات بدون أي أعمال لتعود عام 2004 بفيلم «الباشا تلميذ» مع كريم عبد العزيز وحسن حسني من تأليف بلال فضل وإخراج وائل إحسان.

أبناء غادة عادل الخمسة

ولدى غادة عادل من زوجها السابق مجدي الهواري 5 أبناء هم محمد وحمزة ومريم وعبد الله وعز الدين، وانفـصلت غادة عن زوجها قبل حوالي 3 سنوات.

أكبر ابنائها هو محمد، ولقبه “ماريو”، وشارك في تمثيل مسلسل “مزاج الخير”، وأثار محمد مؤخرا ضـجة بظهوره مع والدته لأنه بدا وسيما وشابا كبيرا، بعد أن فقد الكثير من وزنه، وظهر بلحية.

لدى غادة عادل ومجدي الهواري ابنة وحيدة هي “مريم”، وظهرت مؤخرا مع والديها في حفل تخرجها، ولدى مريم أيضًا صور كثيرة وهي صغيرة مع والديها في أعياد الميلاد، حيث تشبه والدتها إلى حد كبير.

لديها عبدالله وعز الدين، وهما توأم، وظهرا أول مرة في إعلان عام 2017، ظهر عبدالله من قبل مع والدته غادة عادل، والفنان رامز جلال.

لديها حمزة أيضًا وكان أول ظهور له مع والده المخرج مجدي الهواري، وذلك بعد إصابته بكسر في قدمه.

فيلم “البطة الصفرا”

وعلي جانب آخر انتهى الفنانان غادة عادل ومحمد عبد الرحمن “توتا” من تصوير المشاهد الأخيرة في فيلمهما الجديد “البطة الصفرا” حتى يتفرغ الأبطال لأعمالهم الجديدة وخاصة بعد عرضها خلال موسم شهر رمضان 2023 المنقضي.

فيلم “البطة الصفرا” بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، أحمد طلعت، كما يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، منهم صلاح عبد الله، سامي مغاوري وعمرو رمزي، قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، ومدير التصوير أحمد عبد القادر، ومهندسة الديكور مروة عامر، ومهندس صوت زياد عزت، واستايلست نيرة دهشورى.

ويجمع “البطة الصفرا” محمد عبد الرحمن وغادة عادل للمرة الثانية في السينما والرابعة بوجه عام، حيث قدم الثنائى فيلم “الخطة العايمة” عام 2020 بمشاركة على ربيع وعمرو عبد الجليل، ثم تعاونا في مسرحيتين هما “في نص الليل” عام 2021 بمشاركة حسن الرداد وريم مصطفى، ومسرحية “فرصة سعيدة” هذا العام بمشاركة شريف سلامة.

فيلم ” أهل الكهف”

وكانت أكدت الفنانة غادة عادل على استئناف تصوير فيلمها الجديد “أهل الكهف“، بعد انتهاء موسم رمضان المنقضي.

وقالت غادة عادل إنها تلقت مكالمة تلفونية من المخرج عمرو عرفة أكد لها على استئناف تصوير مشاهد الفيلم الذى توقف لظروف إنتاجية عقب موسم شهر رمضان مباشرة.

وتابعت “غادة” أن المشاهد المتبقية لها في فيلم أهل الكهف عبارة عن أسبوعين تصوير فى المغرب وعدد من المشاهد الأخرى داخل القاهرة.

وفيلم “أهل الكهف” بطولة خالد النبوي وغادة عادل، محمد ممدوح، محمود حميدة، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفي، خالد الصاوي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم وصبري فواز، هاجر احمد، بسنت شوقي، أحمد وفيق ومن تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة

آخر أعمال غادة عادل

يُذكر أن أخر أعمال النجمة غادة عادل الدرامية مسلسل “أحلام سعيدة“، وشارك في البطولة كل من يسرا، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

تدور أحداث المسلسل حول ثلاث سيدات في منتصف العمر وهن فريدة وشيرين وليلى من طبقات اجتماعية مختلفة، يعانين من الأرق وصعوبة في النوم، يجمعهن القدر سويا ليخضن تجارب ستساعدهن في التغلب على مشاكلهن ومواصلة حياتهن بطريقة أفضل.

أما أخر أمال النجمة غادة عادل السينمائية هو “فيلم 11:11” تأليف ياسر عبد الباسط ويشاركها في بطولته كل من، اياد نصار ومحمد الشرنوبي وهند عبد الحليم وعمر الشناوي وانجي المقدم، وإنتاج أيمن نجيب، وإخراج كريم أبوزيد.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق والإثارة، حيث يقع الحدث الرئيسى بالفيلم فى الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدا تحدث أشياء لم يتوقعها أحد، ويتورط إياد نصار في مشكلة كبيرة تؤدي إلى تورط عدد من الأشخاص معه بدون قصد منه.

وخاضت غادة عادل مؤخراً تجربتها الأولى على خشبة المسرح خلال “مسرحية في نص الليل” التي تم عرضها في موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية، وشارك في بطولتها حسن الرداد، محمد عبد الرحمن “توتا”، سليمان عيد، مصطفى هريدى، مصطفى بسيط وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

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