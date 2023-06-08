شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شنودة لـ منى الشاذلى: اتقبض عليَّ فى عام 1966 بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم مني الشاذلي"، اليوم الأربعاء الموسيقار هانى شنودة، احتفالا بحصوله على جوائز الدولة التقديرية.

وتطرق الموسيقار هانى شنودة خلال اللقاء إلى أغرب المواقف التي مر بها خلال حياته إذ كشف عن إلقاء القبض عليه فى عام 1966 بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان.

وتساءلت الإعلامية منى الشاذلى، كيف تم هذا واسمك يكفى لدفع الشبهة عنك، ليجيب هانى شنودة: "وقتها كان لسة اسم البابا شنودة مش مشهور فلم يكن البابا فى ذلك الوقت، عشان كدة شنودة اسم لم يكن يدل على شيء".

وأضاف: "كنت طالبا فى كلية التربية الموسيقية كان البنات لوحدهم والولاد لوحدهم وكلاهما يدرس أشياء مختلقة عن الآخر، رجعت من رحلة إلى الأقصر لقبت إضراب فى الكلية، وكان في نفس الوقت هناك إضراب فى الأزهر وعين شمس".

وتابع: "الصبح لقيت ناس من الشرطة فى البيت، قعدت 3 أيام فى القسم، وكان رقمى 35، سألنى الضابط: أنت إيه اللى جابك هنا؟ بدأت أشرح له أشياء عن الموسيقى والدراسة فى الكلية، ضربني بالقفا ما وجعنيش إلا بعدها بيوم". وأضاف: "سألنى الضابط تتنازل عن تفسيراتك المشبوهة للقرآن، قلت له آه طبعا أتنازل".