شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى لـ منى الشاذلى: دار إقامة كبار الفنانين بدون أى رسوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم مني الشاذلي"، اليوم الأربعاء الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، احتفالا بحصوله على جوائز الدولة التقديرية.

وخلال اللقاء كشف أشرف زكي تفاصيل مشروع إقامة دار خاصة لإقامة كبار السن من الفنانين الذين يحتاجون إلى رعاية، وقال: "كان من المفترض أن تقرر رسوم رمزية لإقامة الفنانين للدار، لكن بفضل الشيخ سلطان القاسمى حاكم إمارة الشارقة تم إلغاء تلك الرسوم".

وأوضح زكى قائلا: "الشيخ سلطان القاسمى سألنى هتاخد فلوس كام؟، فأجبته: لم أحدد الرسوم بعد. فقال لى: أنا هدفع التكاليف دي متاخدش من حد حاجة". ووصف زكى مشروع إقامة دار لإقامة كبار الفنانين بالحلم الذى بدأ يتحقق على أرض الواقع.