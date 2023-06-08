شكرا لقرائتكم خبر عن دموع عاصى الحلانى فى حفل زفاف ابنته ماريتا الحلانى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم اللبناني عاصى الحلانى بزفاف ابنته الفنانة ماريتا الحلانى على كميل أبي خليل بحضور الأهل والأصدقاء، وشهد الحفل لحظات مؤثرة للنجم اللبناني، حيث لم يتمالك نفسه من البكاء قبل تسليم ابنته لعريسها، وظهر ذلك في فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكانت ماريتا الحلاني كشفت عن الصورة الأولى لها هي وزوجها كميل أبي خليل، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "زواج سعيد"، وسط تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من الفنانين، منهم المطربة تانيا قسيس، التي علقت قائلة: "1000 مبروك، بتمنالك حياة طويلة من السعادة"، بينما علقت الفنانة دارين حداد قائلة: "تهاني لك".

وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئتها منهم المطربة تانيا قسيس، التي علقت قائلة: "1000 مبروك، بتمنى لك حياة طويلة من السعادة"، بينما علقت الفنانة دارين حداد قائلة: "تهاني لك"، وأيضاً الاعلامى نيشان الذى حرص على حضور حفل الزفاف وتهنأة العروس على حسابه بموقع انتسجرام

وكانت ماريتا الحلاني احتفلت أول أمس بليلة حنتها وسط حضور عائلتها، ورقصت هي وزوجها على الدبكة اللبنانية، بالإضافة إلى قيام شقيقها "الوليد" بالغناء في حفل الحناء، وسط فرحة وبهجة كافة الحضور.

يذكرأن المطربة ماريتا الحلاني أقامت احتفالية عائلية لتوديع العزوبية يوم 25 مايو الماضي، واحتفلت "ماريتا" بخطوبتها في فبراير الماضي.



ماريتا الحلاني



ماريتا الحلاني بفستان الزفاف



عاصى الحلاني يحتفل بزفاف ابنته ماريتا



عاصي الحلاني وابنته ماريتا



ماريتا الحلاني من حفل زفافها



نيشان وعاصي الحلاني