شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: أعتذر عما حدث فى جنازة مصطفى درويش.. وأعد بألا يتكرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم مني الشاذلي"، اليوم الأربعاء الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، احتفالا بحصوله على جوائز الدولة التقديرية.

وعلق أشرف زكى على المشاهد التي انتشرت من جنازة الفنان الراحل مصطفى درويش، قائلا: "كنا قد تجاوزنا تلك المشاهد وأنا بعتذر عن اللى حصل، وزملائى من الجماعة الصحفية والإعلامية أنفسهم أدانوا هذه المشاهد".

وحول حضوره جنازات وأفراح زملائه من الفنانين، صرّح أشرف زكى: "لازم أقدم الواجب فى الأفراح والأحزان، والنقابة دي بتاعة الغلابة".

وخلال اللقاء صرح الدكتور أشرف زكى بأنه كان لديه خطة خلال توليه عمادة المعهد العالى للفنون المسرحية ووفقت فى تحقيق خطوات مهمة.

وتابع: "أكاديمية الفنون احتفلت بتخريج أول دفعة من مدرسة الفنيين والذوين يعملون فى مجالات (فنى كاميرا – فني ديكور – فني ملابس – صناعة الأحذية..)، لأنه كان لدينا عجز فى صناعة الدراما فى هذه التخصصات.

وكشف أشرف زكى أن الأكاديمية بصدد بناء 10 أدوار تتضمن فندقا للطلاب والأساتذة المغتربين الذين وفدوا من محافظات مختلفة للدراسة أو التدريس فى معاهد الأكاديمية.

وأضاف: "كما نجحنا فى توثيق شهادات خريجي المعهد العالى للفنون المسرحية من المجلس الأعلى للجامعات، بعدما كانت معاهد الأكاديمية غير معترف بها".