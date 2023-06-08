شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: حلا شيحة كلمتنى وعايزة ترجع.. والقرار مش قرارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم مني الشاذلي"، الأربعاء الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، احتفالا بحصوله على جوائز الدولة التقديرية.

وأجاب أشرف زكى عن سؤال الإعلامية منى الشاذلى، حول موقفه من الفنانة حلا شيحة حال رغبتها فى العودة مرة أخرى للتمثيل، وقال: "لست فى حرج من موقف حلا شيحة، هى كلمتنى وطلبت تقعد معايا لكن أنا لست صاحب القرار، هاخد رأى فنانى مصر والأسرة الفنية وهم متسامحين وبيقولوا بنتنا".

وخلال اللقاء كشف أشرف زكي تفاصيل مشروع إقامة دار خاصة لإقامة كبار السن من الفنانين الذين يحتاجون إلى رعاية، وقال: "كان من المفترض أن تقرر رسوم رمزية لإقامة الفنانين للدار، لكن بفضل الشيخ سلطان القاسمى حاكم إمارة الشارقة تم إلغاء تلك الرسوم".