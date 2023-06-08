شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شنودة يكشف كواليس هجوم نجيب محفوظ ونصيحته له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم مني الشاذلي"، الأربعاء الموسيقار هانى شنودة، احتفالا بحصوله على جوائز الدولة التقديرية.

وتطرق الموسيقار هانى شنودة خلال اللقاء إلى كواليس لقاء جمعه بالأديب نجيب محفوظ، إذ كان يجرى معه حديثا صحفيا وبدأه بالهجوم على فرقته الموسيقية وقتها قائلا: "إيه اللى بتعملوه ده.. أنتوا زوبعة فى فنجان.. أنتوا ما بتعملوش حاجة عربى".

وأضاف هانى شنودة: "نجيب محفوظ كان يريد أن يشتبك معى فكريًا لا أكثر، وأنهى حديثه معى بنصيحة قائلا "لا تستبدل شهوة الكلام بشهوة العمل، قلت له مش فاهم، فأوضح لى قائلا: اعمل الأغنية اللى أنت شايفها صح مش الناس".

وتابع هانى شنودة: "تطرقت إلى موضوعات جديدة فى ألحانى مثل المشكلات الاجتماعية، والفرق بين الأجيال وتلك قضايا ناقشتها فى موسيقاي".