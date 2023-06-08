شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شنودة: كنت بزوَّغ من عبد الحليم حافظ وأقابل الـ Girlfriend والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم مني الشاذلي"، الأربعاء الموسيقار هانى شنودة، احتفالا بحصوله على جوائز الدولة التقديرية.

وخلال اللقاء كشف هانى شنودة ذكرياته مع عبد الحليم، وقال: "العندليب كان يقعد جنبي وأنا بعزف على البيانو ويعزمني ع الغدا وأزوغ منه، وأروح أقعد مع Girlfriend، وهى مراتى دلوقتى".

وكشف أن علاقته بحماته كانت سيئة وتحتقر عمله بالموسيقى، قائلا: "عمرها ما كانت كويسة معايا.. هي كانت متحكمة جدا، وأنا بحب دماغى وأقعد أفكر هعمل إيه".

وعن الموسيقى التي تعبر عنه قال: "موسيقى فيلم الأفاوكاتو أنا بحب الجمال المتخفى، وفيه محطات كتير فى حياتى، فمثلا مريت بحادثة كبيرة.. تروللى عدى عليا، قعدت سنة ونص فى المستشفى، وكان عندى وقتها 16 سنة".