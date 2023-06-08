شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الأنمى Suzume يحقق 174 مليون دولار منذ أبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأنمى الياباني Suzume إيرادات وصلت إلى 174 مليون و 250 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 14 أبريل الماضى، العمل من إنتاج شركة Crunchyroll، ووصلت مدته إلى ساعتين ودقيقتان.

وأنقسمت إيرادات فيلم الأنمى الياباني بين 10 ملايين و 746 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و163 مليونا و 504 ألف دولار بشباك التذاكر حول العالم.

ويدور فيلم الأنمى الياباني Suzume حول سوزومي، فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا تعيش في بلدة هادئة في كيوشو، تلتقي بشاب في رحلة "بحثًا عن أبواب"، وبالتالي تتبعه سوزومي إلى أنقاض إلى مبنى متهدم في الجبال وتجد بابًا قائمًا بذاته دون عائق كما لو أنه تم إنقاذ "هو" وحده من الدمار.

ومن هنا تشعر سوزومي بأنها منجذبة بقوة غير مرئية وتمد يدها نحو الباب، وسرعان ما تبدأ الأبواب في جميع أنحاء اليابان تفتح واحدة تلو الأخرى، ويجب إغلاق الأبواب التي فتحت لإغلاق مصيبة تقع على الجانب الآخر، النجوم وغروب وسماء الصباح، والأماكن التي تتجول فيها تحتوي على سماء حيث يبدو أن جميع ساعات اليوم تمتزج معًا، بعد أن انقلبت عليها الأبواب الغامضة، تبدأ "رحلة إغلاق الأبواب" لسوزومي.