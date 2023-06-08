شكرا لقرائتكم خبر عن مختارات من أشهر الأوبرات العالمية على المسرح الكبير بالأوبرا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يقدم نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى حفلين بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج ومن إخراج شريف رمضان وذلك في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس والأحد المقبل على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأوبرات الكلاسيكية العالمية منها افتتاحية السراى - زواج فيجارو - الناي السحري لـ موتسارت ، حلاق اشبيلية لـ روسيني ، الحفل التنكرى - ريحوليتو - التروفاتورى لـ فيردي ، افتتاحية للاوركسترا لـ ماسكاني ، روميو وچوليت لـ جاوند ، كارمن لـ بيزيه ، توراندوت - لابوهيم - توسكا لـ بوتشيني ، قوة المصير - على الجبال لـ كالامان .. اداء السوبرانو ايمان مصطفي - تحية شمس الدين - مني رفله - داليا فاروق - انجي محسن - جيهان فايد - سلمي الجبالي . التينور مينا مجدي - مصطفي مدحت محمد جابر تينور ، الباص رضا الوكيل ، الميتزوسوبرانو جولي فيظي - ليلي ابراهيم - امينة خيرت ، الباريتون مصطفي محمد - خالد سمير ، الباص باريتون عماد عادل - عزت غانم - تامر توفيق .

جدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة قدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون