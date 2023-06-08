لجين عمران تغني “بوس الواوا” مع هيفاء وهبي!.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 8 يونيو 2023 03:54 صباحاً - شاركت الاعلامية السعودية لجين عمران مقطع فيديو لحضورها حفله غنائية للفنانة اللبنانيه هيفاء وهبي بمناسبة مرور عام على افتتاح ذا لندن .

وظهرت لجين وهي منسجمه مع أداء هيفاء وهبي، ما جعلها تتفاعل وتردد الأغنية الشهيرة لهيفاء وهبي بوس الواو .

وعلقت لجين عمران على الفيديو كاتبة: “كانت ليلة لا تنسى بمناسبة مرور سنة على إفتتاح @thelondon.eg و كالعادة النجمة هيفاء وهبي ألطف و أجمل من شخصيتها مافي

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