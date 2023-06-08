شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف وعاصي الحلاني يحييان حفلاً غنائيا في بيروت 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد كل من النجم جورج وسوف والنجم عاصي الحلاني لإحياء حفلا غنائيا ضخما في بيروت يوم الجمعة الموافق 30 من يونيو الجاري، ومن المقرر أن يقدم الثنائي باقة من أجمل أغانيهما التي يتفاعل معها جمهور النجمين.

وروج عاصي الحلاني للحفل، ونشر البوستر الرسمي له عبر حسابه على "انستجرام"، معلقا عليه: "في ليلة من العمر بانتظاركم حتى نعيش الفرح والموسيقى على أرض مدينة الحب، بيروت".



حفل جورج وسوف وعاصي الحلاني

وكان النجم جورج وسوف قد أحيا حفلا غنائيا مؤخرا برفقة النجم ملحم زين، في قطر، وقدم الثنائى مجموعة من أشهر أغنياتهما المحببة لدى جمهورهما.

كما طرح جورج وسوف مؤخرا أغنية بعنوان "نصّ عمري" يرثى فيها ابنه وديع في مرور ذكرى الأربعين على وفاته، الأغنية كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى، وطرحها جورج وسوف على قناته الخاصّة عبر يوتيوب، بعنوان: "نصّ عمري" أغنية لروح وديع في ذكرى الأربعين، سرقت الحبّ من عيده

بينما أحيا عاصي الحلانى حفلين بالأوبرا السلطانية فى دار الفنون الموسيقية بسلطنة عمان يومي 18 و19 مايو الماضي، وقدم الحلاني خلالها مجموعة من أحدث أغانيه مصحوبة بلوحات استعراضية حديثة تدرب عليها مؤخراً لإضفاء لمسات عصرية، بالإضافة إلى أجمل أغانيه التى يحبها الجمهور العربى ويتفاعل معها.