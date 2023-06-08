شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم تحيى حفلاً غنائيًا فى الكويت 14 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة نجوى كرم حفلاً غنائيًا فى الكويت، يوم 14 يونيو الشهر الجارى، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

طرحت اللبنانية نجوى كرم، أحدث أغانيها التي تحمل اسم "كاريزما"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهى من كلمات الشاعر الغنائي أليكسي قسطنطين، وألحان الشاب سامر، وتوزيع فادي جيجي.

وطرحت نجوى كرم الأيام الماضية ثاني أغانى ألبومها الجديد "كاريزما" وتحمل الأغنية اسم "10 دقايق"، وهي من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع موسيقي فادي جيجي.

أحدث أعمال النجمة نجوى كرم هى أغنية "ساعة بيضا" والأغنية من كلمات الشاعر أميل فهد، ألحان جورج مرديروسيان، توزيع روبير أسعد، ميكس وماستيرينج فادي جيجي.

وكانت النجمة اللبنانية نجوى كرم طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة "حلوة الدنيى" على يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان جهاد حدشيتي، وتوزيع روبير الأسعد، ومكس وماستر فادي جيجي، وظهرت نجوى بأكثر من إطلالة فى الكليب، وتقول كلمات الأغنية: "وبتبقى الدّنيي حلوة حبيبي لو شو ما كان.. ضلّك شوف من الكبّاية النّصّ المليان.. ضلّك شوف النّصّ المليان..وبعد الدّمعة في ميّة ميّة ضحكة حلوة..وفوق الشّوكة رح تبقى الوردة الوردة تضوّي".