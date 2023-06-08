شكرا لقرائتكم خبر عن 4 صور جديدة من فيلم زاك سنايدر الجديد Rebel Moon لأبطال العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة نتفليكس عن الصور الأولى من فيلمها الجديد " Rebel Moon" للمخرج زاك سنايدر، مخرج أفلام مثل "300" و"Man of Steel" و" Army of the Dead"، العمل الذى سيطرح في 22 ديسمبر المقبل.



Rebel Moon

يتناول فيلم الخيال العلمي الجديد Rebel Moon، قصة مستعمرة هادئة على أطراف المجرّة، تتعرض فجأة للتهديد من جيوش حاكمة مستبدة، لتظهر بين سكان القرية سيدة غريبة وغامضة تدعى "كورا" (صوفيا بوتلة) وتصبح أملهم الوحيد في النجاة. تنطلق كورا في مهمة صعبة للبحث عن مقاتلين مدربين للانضمام إلى صفوفها والوقوف في وجه "سيدة العالم"

ومن ثم تنجح كورا في تشكيل جيش صغير من المحاربين يضم مجموعة من الغرباء من عوالم مختلفة بينهم متمردون وفلاحون وأشخاص فقدوا أهلهم في الحرب، ولكن تجمعهم الرغبة في التضحية والانتقام. وحين تلقي ويلات الحرب بكاهلها على هذا القمر، ومن ثم تبدأ معركة شرسة ترسم مصير المجرة، ويتشكل جيش جديد من الأبطال.



Rebel Moon



Rebel Moon

فيلم Rebel Moon من إخراج زاك سنايدر، الذى شارك في تأليف العمل بـ مشاركة كل من كورت جونستاد، ووشي هاتن، ومن بطولة صوفيا بوتلة، جيمون هونسو، إد سكرين، ميشيل هيوزمان، باي دونا، راي فيشر، إلى جانب تشارلي هونام وأنتوني هوبكنز بصوت "جيمي".

ويشارك في العمل كل من ستاز ناير، فرا في، كليوباترا كولمان، ستيوارت مارتن، إنفار إيجيرت سيغروسون، ألفونسو هيريرا، كاري إلويس، ريان ريس، إي دافي، جينا مالون، سكاي يانغ، شارلوت ماجي، كوري ستول.