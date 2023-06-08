شكرا لقرائتكم خبر عن 15عاما على عرض فيلم الريس عمر حرب لخالد صالح وكلمته "العالم ده كله بتاعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمراليوم الخميس، 15 عاما على عرض فيلم الريس عمر حرب، حيث عرض فى8 يونيو 2008 و الفيلم بطولة هانى سلامة وسمية الخشاب وخالد صالح وغادة عبد الرازق ومحمد كريم، من تأليف هانى فوزى، وإنتاج كامل أبو على، وإخراج خالد يوسف.



فيلم الريس عمر حرب

ومن الأدوار الهامة للنجم الراحل خالد صالح، وكانت له بعض الكلمات فى الفيلم مازالت محفورة فى ذاكرة المشاهدين ومن الكلمات :"بس إذا قررت تبقى فاسد مينفعش ترجع بريء، اللي ياكل من الشجرة مينفعش يبقى برئ و اللي اتعود يعيش إله.. صعب إنه يعيش عبد»، و أنا اصطفيتك، هتروح على فين؟ العالم ده كله بتاعي".

تدور أحداث الفيلم حول شاب يعمل ديلر فى أحد الكازينوهات، ومن خلال الأحداث نكتشف مدى سطوة وسيطرة مدير الكازينو الذى يتحكم فى جميع العاملين، وتتوالى الأحداث.