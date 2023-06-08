شكرا لقرائتكم خبر عن أطلقت على عريسها الرصاص وتزوجت من زين العشماوى.. ذكرى رحيل حورية حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس، ذكرى رحيل الفنانة حورية حسن، حيث رحلت رحلت عن عالمنا يوم 8 يونيو 1994 بعد أن قدمت مسيرة غنائية وسينمائية كبيرة ويعرفها الجمهور بأغنيتها الشهيرة "من حبي فيك يا جارى".

وداخل الوسط الفني أطلق عليها لقب " المطربة الطائرة لأنها فقد غنت أكثر من 400 أغنية ولكنها كانت دائمة السفر إلى الدول العربية الشقيقة لإحياء الحفلات.

قدمت 6 أفلام، "الصبر جميل، أحبك يا حسن، بابا عريس، عنتر ولبلب، في صحتك، العلمين " ، ومن أشهر أغانيها: "يا ناعمة يا غريبة، وعصافير الجنة، الحب له اسرار ياللي بتقرا الاثر، شبكونا برمش عينهم و«لمهندس جاي»، و«مع السلامة»، و«أحبك يا بلدي»، و«أصل الغرام نظرة»، و«أنا وحبيبي»، و«آه من هواك»، و«آه يانا م العشق»، و«أهلا بالحب»، و«بشير الصباح»، و«تعالى شوف بختك»، و«جبت الهنا»، و«الخير والشمعتين"

تزوجت من زين العشماوي وانفصلت عنه بعد فترة، وأنجبت منه ابنتها حنان وفى حوار نادر كشفت حورية عن هذه الواقعة قائلة: "بعد طلاق والدتى أقمنا فى بيت مستقل بطنطا وانتقلت رعايتنا لأحد الشيوخ من عائلة أمى وكانت العادة أن يختار الرجال العريس لكل فتاة من العائلة".. وتابعت: "فوجئت بشاب يرتدى جلبابا تقدم لخطبتى وإلى جواره شيخ عائلتنا فصرخت رافضة فصفعنى الشيخ على وجهى للقبول بالعريس".

وأضافت: "قضيت أيامى أفكر فى مخرج حتى وجدت الحل فى مسدس والدى فأخفيته فى ملابسى وفى ليلة الزفاف أطلقت الرصاص على العريس وصرخ الجميع وسادت الفوضى وبعدها هربت إلى القاهرة ولحقت بى والدتى وبعد 10 سنوات فوجئت بأقاربى يحيطون بى وأصابتنى الدهشة حيث وجدت القتيل يقف بينهم".

ثم طمأننى أحدهم بأن الرصاصات التى أطلقتها طاشت واعتذروا لى عن خطئهم فى حقى وسامحتهم وعادت علاقتى بعائلتى"