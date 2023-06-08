فجر السعيد تتهم حزب الله بمنعها من دخول لبنان.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 8 يونيو 2023 11:52 صباحاً - كشفت الاعلامية الكويتية فجر السعيد عن منعها من دخول لبنان فور وصولها إلى مطار بيروت الدولي أمس وبقيت حتى الصباح محتجزة من قبل الأمن العام اللبناني حتى عودتها إلى الكويت.

وكتبت السعيد في تغريدة على “تويتر”: “أنا في مطار بيروت صارلي خمس ساعات ما أدري سبب وجودي الحين فالولي عليج منع دخول تام وأبدي … شكرا لبنان”.

والمحت فجر السعيد الى وقوف حزب الله وراء منعها من دخول لبنان حيث تحدثت في تغريدة أخرى عن مشاركتها في برنامج تلفزيوني لبناني حيث تم سؤالها عن “حزب الله”، وقالت: “أستاذ رودولف سألتني بالحلقة بأن حزب الله ديمقراطي ورغم هجومي عليه سمح بدخولي لبنان ! أنا محجوزة بمطار لبنان من الساعة سبع ونص حتى الآن أنتظر أي طياره تعيدني الى بلدي لأن ممنوع دخولي لبنان الجماعة طلعوا حساسين”.

كما قالت ردا على تغريدة اخرى: “اكيد مش لبنان ولكن للاسف القرار بيدهم لذلك نحن مضطرين أن نقول لبنان”.