شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى بعد توليه رئاسة المركز القومى للمسرح: "أنا خدام مصر " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان إيهاب فهمي بعد تولية رئاسة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، خلفا للفنان ياسر صادق، عن امتنانه وسعادته بهذا المنصب المهم.

ووجه فهمي عبر الخليج 365 شكره لوزيرة الثقافة نيفين الكيلانى، كما وجه شكره للفنان ياسر صادق الذى كان تولى المهمة من قبله، لافتا إلى أنه حقق إنجازات ملموسة في المركز وهو من أسس متحف المقتنيات .

وأكد فهمى أنه لم يتوقع هذا التعيين مضيفا: "أنا خدام مصر، وفى أى مكان سأبذل قصارى جهدي حتى يوفى جزء من حق مصر عليا الذى اعطتنى كثيرا".

وكان الفنان إيهاب فهمي حقق نجاحا كبيرا من خلال دوره في مسلسل حضرة العمدة في رمضان الماضي، وهو المسلسل الذي لعبت بطولته روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وأحمد بدير، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

كما تألق في الأوف سيزون من خلال مسلسل الأصلي بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

المسلسل تأليف أمين جمال وحمدى التايه ومينا بباوى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلى التى تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع