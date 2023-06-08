شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء سلسلة Perry Mason بعد موسمين بسبب انخفاض عدد المشاهدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت شبكة HBO إلغاء مسلسل Perry Mason بعد انتهاء عرض الموسم الثانى من العمل في أبريل الماضى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، وذلك بسس انخفاض عدد المشاهدات للموسم الذى تكون من 8 حلقات طرحت بشكل أسبوعى على الشبكة.



Perry Mason

ويدور مسلسل Perry Mason في عام 1932، حيث ستركز السلسلة على قصة أصل محامي الدفاع المشهور بيري ميسون، بناءً على شخصيات من روايات إيرل ستانلي جاردنر، الاختيار المباشر للتحقق من أنه محقق خاص منخفض الإيجار، ميسون مسكون بتجاربه في زمن الحرب في فرنسا ويعاني من آثار الزواج المكسور، والذى يعيش بـ لوس إنجلوس التي تزدهر في حين أن بقية البلاد تكافح من خلال الكساد العظيم، ولكن بسبب خطف خاطئ يؤدي ذلك إلى ميسون إلى فضح مدينة مكسورة لأنه يكشف عن حقيقة الجريمة.

مسلسل Perry Mason من بطولة وماثيو ريس، جون ليثجو، تاتيانا ماسلاني، كريس شالك، جولييت ريلانس، شيا ويجام، نيت كورددري، فيرونيكا فالكون، أندرو هاوارد، جيفرسون مايس، روبرت باتريك، ستيفن روت جايل رانكين، ليلي تايلور.